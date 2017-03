Feiras de artesanato retornam ao Via Verde Shopping

Desde 2015 as feiras de artesanato realizadas no Via Verde Shopping movimentam a economia local. O calendário foi retomado a partir deste fim de semana e seguirá ao longo de 2017 com a execução mensal das feiras.

A primeira edição do evento foi no sábado, 11, e no domingo, 12, das 10 às 22 horas.

A feira é uma realização do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN), em parceria com o gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida e o Sebrae Acre.

Bordados, cerâmica, pintura, artigos de decoração em madeira, biojoias e muitas opções não faltarão com preços que contemplam todos os públicos.

Em 2016 o setor do artesanato movimentou o total de R$ 1.548.106,25 no Acre. O incentivo por parte desse projeto das feiras, aliado à conquista do espaço do artesanato com a loja Acre Made in Amazônia no shopping, anima os artesãos, que cada vez mais estão sendo capacitados para apresentar suas peças ao público.