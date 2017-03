Capturados foragidos da Justiça na capital e Epitaciolândia

Policiais Militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), prenderam dois foragidos da justiça no bairro Recanto dos Buritis em Rio Branco. Em Epitaciolândia outro foragido foi capturado em ação conjunta com a Polícia Civil e Bombeiros. Todos com mandado de prisão em aberto.

Operação do BOPE O BOPE deflagrou a Operação Arterial e capturou dois foragidos A operação foi realizada nos bairros Recanto dos Buritis, Mocinha Magalhães e Conjunto Esperança na capital Rio Branco. No bairro Recanto dos Buritis, a operação culminou com a captura de dois foragidos por roubo e também ligações a facções criminosas. Ação Conjunta captura foragido em Epitaciolândia Na mesma noite foi capturado um indivíduo no bairro Aeroporto, após identificado com dois mandados judiciais em seu desfavor. Operação Bohemia foi realizada em conjunto com polícia civil e bombeiros, e durante patrulhamento avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Após abordagem foi verificado que constava dois mandados de prisão em seu desfavor, um por Tráfico de Drogas e o outro por evasão ao sistema prisional. Os indivíduos presos em Rio Branco foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes – DEFLA, e o preso em Epitaciolândia encaminhado a Delegacia daquele município, para os procedimentos cabíveis. Assessoria PMAC