Mais R$ 524 mil para socorro aos desabrigados em CZS

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) anunciou na manhã desta sexta-feira (10) a liberação de mais R$ 524 mil para socorro e assistência de desabrigados pela cheia do Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul. A portaria deverá ser publicada na próxima segunda-feira. Os recursos estarão na conta do município na próxima semana.

Segundo a deputada, após a nova elevação das águas do Rio Juruá, ela e o senador Gladson Cameli (PP) procuram o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho (PMDB), solicitando socorro emergencial para as famílias que estavam sendo novamente retiradas de suas casas e sendo levadas para abrigos públicos.

“O ministro Helder Barbalho manifestou preocupação com os desabrigados e informou que o Ministério da Integração Nacional atenderá nosso apelo por mais recursos para levarmos assistência aos cruzeirenses castigados pela cheia do Rio Juruá, que tiveram que deixar seus lares novamente nesta nova elevação das águas”, diz Jéssica Sales.

A parlamentar destaca que o dinheiro será usado para adquirir Kit de descontaminação e desinfecção dos habitat humanos (3.000 Kits de Limpeza); Aquisição gêneros alimentícios (3.000 Cestas Básicas); Kit de Higiene pessoal – 300; Fornecimento de Água Potável (água mineral, com vasilhame de 05 lt – 8000 unid); Locação de Caminhão Pipa (abastecimento de água) – 3 caminhões por 30 dias; Aquisição de Combustível (diesel) – 9.000 lt.; Aquisição de Combustível (gasolina) – 6.000 lt.; Aquisição de Combustível (diesel S10) – 2.000 lt.;Locação de Batelões de médio porte (embarcação) – 2 unidades.; Locação de Caminhões – 4 unidades; Contratação de Empresa para fornecimento de mão de obra – 100 unidades; Locação de Retro Escavadeira – 1 unidade; Contratação de empresa para a limpeza e descontaminação de poços artesianos – 4 unidades.

“Eu e o senador Gladson Cameli fomos até o ministro novamente pedir prioridade, mais recursos e uma atenção especial não apenas para Cruzeiro do Sul, mas para todas as cidades que foram atingidas pela cheia. Nosso objetivo é que as famílias tenham o acolhimento adequado para evitar transtornos pós-cheia”, finaliza Jéssica Sales.