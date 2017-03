Seis municípios do Acre têm cota bloqueada do FPM

Os municípios de Senador Guiomard, Bujari, Sena Madureira, Assis Brasil, Plácido de Castro e Porto Acre tiveram retido a cota do dia 10 do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) porque não cumprirem o prazo para alimentação e homologação de gastos com saúde no Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde (Siops). O prazo foi finalizado no dia 2 de março para homologar o 6º bimestre do exercício financeiro da saúde de 2016.

Diante da suspensão decorrente da ausência de informações homologadas no Siops, o município deverá transmitir e homologar os dados do 6º bimestre do exercício financeiro de 2016 no sistema para ter a cota desbloqueada no prazo de 72 horas, até atualização do sistema e envio dos dados ao Banco do Brasil.