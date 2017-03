Alto Acre pode ser rebaixado por escalações irregulares

Epitaciolândia, AC, 13 (AFI) – Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Acreano, o Alto Acre pode ser excluído da competição antes mesmo do final. O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado (TJD-AC) recebeu uma denúncia da Federação (FFAC), nesta segunda-feira, de que o clube teria utilizado jogadores não inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que é proibido pelo regulamento.

O ato aconteceu na primeira rodada do estadual. Segundo o ofício enviado para ao Tribunal, todos os jogadores que foram a campo pelo clube não estavam devidamente registrados. Na ocasião, o Papagaio acabou derrotado para o Vasco por 2 a 1.

De acordo com o Regulamento Geral de Competições da CBF, o Tribunal de Justiça Desportiva do Acre pode optar por duas punições, caso entenda que o clube cometeu a infração: perda de pontos (os somados na partida + 3) ou mesmo a exclusão da competição, o que significa o rebaixamento imediato.

Em nota, o clube de Epitaciolândia se defende dizendo que todos os times da competição estavam com problemas de inscrições na primeira rodada. O julgamento ainda não tem data para acontecer.

Independente do TJD-AC, o Alto Acre está na penúltima colocação da competição, ainda sem somar pontos. Com informações futebolinterior