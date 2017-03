Wildy Viana, pai do governador, morre aos 87 anos de insuficiência respiratória

O ex-deputado federal Wildy Viana das Neves, pai do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana faleceu esta tarde, às 14h30 minutos, por complicações respiratórias, no UTI do Pronto Socorro da capital, onde estava internado desde a última quinta-feira. Wildy lutava com problemas de saúde há muito tempo, mas seu quadro clínico piorou na última semana, sendo foi diagnosticado com DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e ele entrou em estado crítico nas últimas horas, não respondendo aos procedimentos de emergência. O patriarca faleceu tendo ao seu lado os filhos Tião e Jorge e a filha Sílvia Helena.

O governador Tião Viana, informado do agravamento do quadro clínico de seu pai já havia suspendido a agenda de governo, na manhã de hoje, tendo pedido ao prefeito Marcus Alexandre que o representasse no encontro com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, na capital. Pela manhã, bispo de Rio Branco, Dom Joaquim Pertinez foi chamado para ministrar a unção do enfermo ao ex-deputado.

O corpo de Wildy Viana será velado no Palácio Rio Branco e a cerimônia ficará restrita a família até às 19 horas, quando será aberta à visitação pública.

Carreira

Wildy Viana das Neves nasceu em 26 de abril de 1929, em Brasileia, filho de Virgílio Viana das Neves e de Sebastiana Lopes Viana. Muito cedo se tornou era radiotelegrafista, tendo ajudado a modernizar as transmissões telegráficas na região. Autodidata, teve ampla gama de interesses, da agricultura às invenções práticas para melhorar a vida das pessoas de sua comunidade. Era chamado pelos amigos de Dico. Começou sua carreira política como vereador em Rio Branco, em 1963 pela UDN, antiga União Democrática Nacional, optando pela Arena após a Revolução de 1964. pela ARENA, a Aliança Renovadora Nacional.

Presidiu a Câmara Municipal em janeiro de 1966 e assumiu a prefeitura após a cassação de Aníbal Miranda, mas deixou o cargo em julho para disputara eleição para a primeira legislatura da Assembleia Legislativa, quando foi deputado estadual pela ARENA reelegendo-se em 1970 e 1974.

Em 1º de setembro de 1978 seu cunhado, Joaquim Macedo, foi indicado governador do Acre pelo presidente Ernesto Geisel e em novembro Wildy Viana foi eleito deputado federal e reeleito pelo PDS em 1982.

Wildy Viana era casado há 58 anos com Sílvia Falcão Macedo das Neves com quem teve quatro filhos: Jorge Viana, atualmente senador, Sebastião Viana, governador, Silvia Helena e Wildy Viana Neves Filho (este último já falecido). Faleceu hoje aos 87 anos.