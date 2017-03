Prefeitura recupera parte da Via Chico Mendes que cedeu neste domingo, 12 de março

A prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), está recuperando o trecho da Via Chico Mendes, nas proximidades do Supermercado Araújo, que sofreu afundamento neste domingo.

O trabalho de recuperação do trecho começou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. O prefeito Marcus Alexandre, que acompanhou o início do serviço, diz que o problema foi causado por um bueiro metálico que há no local há cerca de 30 anos. O serviço agora consiste na retirada do bueiro antigo, e instalação de duas novas linhas de bueiros de concreto armado.

“Aqui passa um braço do Igarapé da Judia. O que há aqui é um grande dreno que vem lá do Bairro 15, passando pelo Beco da Cigana. O antigo bueiro, com mais de 20 anos, cedeu, houve uma erosão e o afundamento da via. Como é uma via de grande fluxo, iniciamos imediatamente o serviço. Vamos retirar o bueiro antigo e instalar os novos. Esperamos concluir o trabalho até sábado, para liberar o tráfego aqui da Via Chico Mendes”, explicou o prefeito.

A Via Chico Mendes, inaugurada em dezembro de 2003, é o principal acesso às rodovias AC-40 (Estrada do Quinari), BR-317 e BR-364, e possui uma extensão de 4,3 km que termina na rotatória que dá acesso à BR-364.