Ministro só promete encaminhar pleitos dos produtores acreanos

O ministro da Agricultura Blairo Maggi prometeu dar prioridade à extensa pauta apresentada pelos produtores acreanos no encontro ocorrido ontem, no auditório da Federação das Indústrias (Fieac), durante sua rápida visita ao Estado. O primeiro passo, segundo ele, é interceder junto ao Itamaraty para que os produtos originados no Acre possam ser comercializados no mercado andino, com a desburocratização do sistema alfandegário e o fortalecimento do mercado entre Brasil e Peru e outros países da região.

O segundo ponto levantado pelo ministro seria recomendar que os pesquisadores da Embrapa, especialistas no campo da cultura da soja possam mapear as áreas agricultáveis no estado, para alavancar o agronegócio na região. Ele sugeriu que os produtores acreanos podem buscar parcerias com os sojicultores paranaenses, para viabilizar essa atividade econômica. Destacou que podem arrendar as suas terras para que os produtores paranaenses e mato-grossenses possam expandir a fronteira agrícola, porque o estado está a cerca de 500 quilômetros do porto graneleiro de Porto Velho – de propriedade do ministro – para o escoamento da produção de grãos, através da hidrovia do Rio Madeira, enquanto os produtores mato-grossenses têm que fazer um trajeto de mil e duzentos quilômetros. “Acho que esse, é o caminho para alavancarem o agronegócio no estado”, declarou.

Destacou que durante os últimos 20 anos, quando esteve no estado, a atividade agrícola não deslanchou em decorrência do que chamou de “política ambiental dos irmãos Viana, que impediu a expansão da atividade agrícola na região”. Contou que quando sua família chegou ao Mato Grosso, como migrante do Paraná, o estado contava com apenas 40 municípios, mas a expansão da atividade agrícola permitiu que surgissem mais 101 novos municípios. “Com a divisão do estado, a riqueza havia ficado pro lado do Mato Grosso do Sul, mas os produtores mudaram o destino de pobreza”, enfatizou.

Prometeu retornar ao estado em outra ocasião, para discutir com os produtores qual o melhor caminho que podem optar para alavancar a atividade agrícola no estado. Agora, diz ele, seria preciso escolher um novo modelo de desenvolvimento, com fizeram os produtores no estado do Mato Grosso. Maggi diz que, como estado conta com uma área desmatada estimada de pouco mais 10% do seu território, basta destinar 400 mil hectares para o cultivo de grãos para transformar a economia acreana em um curto espaço de tempo. “Não vão ampliar a criação de aves e suínos, sem a expansão da área cultivada”, sugeriu

Produção Agrícola

Apesar de a safra brasileira estar estimada em torno de 222,91 milhões de toneladas, a produção de grãos acreana é estimada em 50 mil toneladas, segundo declaração do secretário estadual de Agricultura, José Reis. Porém, destacou que só foi possível atingir esta meta por conta da adesão dos pecuaristas e produtores que apostam na atividade consorciada da agricultura com a pecuária, para a recuperação das áreas de pastagens. “Deparamos com a dificuldade de expandir a produção, por falta de recursos para recuperação de ramais e o fornecimento de energia para granjas”, lamentou.

De acordo com o ministro, a colheita da soja no país é projetada em um volume recorde de 103,5 milhões de toneladas, enquanto a safra de milho deverá chegar à casa dos 88,1 milhões de toneladas (com um crescimento de mais de 30 % em comparação com a produção do ano passado). “Para ampliar a pauta de exportação, os produtores precisarão diversificar a produção, porque precisamos transformar a proteína agrícola em proteína animal como forma de conquistar novos mercados”, disse.

Blairo revelou que no passado a participação da agricultura brasileira no mercado internacional correspondia por quase 7%, agora caiu para 6,5%, mas a meta é conquistar pelo menos 10% deste mercado exportador. “Temos que apostar na diversificação da nossa agricultura para prospectar novos mercados que nos permita colocar o nosso café, o açúcar, o etanol e a celulose”, disse

Entrave

Para ele, porém, a legislação ambiental tornou-se um grande entrave ao desenvolvimento regional, porque só permite que 20% das terras agricultáveis da Amazônia sejam desmatadas. Na década de noventa era permitido o desmate de 50% da propriedade rural. Destacou que a Medida Provisória (MP) aprovada pelo Congresso Nacional, na época do governo FHC, praticamente inviabilizou as atividades econômicas na região Norte. “Depois de superarmos as barreiras tarifárias, na hora que os nossos produtos chegam a outros países desenvolvidos, basta dizer que são oriundas de áreas desmatadas, para enfrentarmos as barreiras ambientais. Estas regras geraram um custo muito elevado para o nosso setor produtivo”, lamentou o ministro da Agricultura.

Segundo Blairo, aproximadamente 61% do território brasileiro são preservados, enquanto na Rússia a área destinada à preservação ambiental não ultrapassa os 3% da extensão territorial. Esta grande extensão de terras públicas são destinadas para áreas de Conservação Ambiental Permanente ou reservas indígenas, que correspondem a 13% do território brasileiro. “Só temos 8% destinados para a atividade agrícola e 17% para a pecuária”, criticou.

Ressaltou que outro obstáculo é o problema da regularização fundiária, pois o país tem uma área do tamanho do estado do Mato Grosso destinada para os projetos de assentamentos. Apenas 10% deste imenso território contam com o título definitivo. Sem o documento da terra o produtor rural não pode ter acesso às linhas de crédito do sistema financeiro. “Em conversa com o presidente da República, Michel Temer, coloquei o problema para ele”, revelou.

Presidente da Fieac cobra construção do porto seco

O presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), Adriano Ribeiro, pediu apoio ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, para a instalação de um porto seco na Zona de Processamento de Exportação do Acre (ZPE). Disse que o governo do Estado tem incentivado o setor produtivo, como piscicultura, pecuária, suinocultura e criação de frangos, mas sempre depara com o obstáculo na questão alfandegária e na infraestrutura para o escoamento da produção. “O transporte corresponde ao custo de 40% nos produtos”, lamentou o empresário do setor da construção civil.

Ribeiro aproveitou a ocasião, para pedir agilidade nas reformas trabalhista e previdenciária que, segundo ele, oneram o custo Brasil. Em seguida, pediu a intermediação do ministro para cobrar do presidente Temer a aprovação da Medida Provisória 766, que permite a renegociação das dívidas do setor produtivo. “Temos certeza que o nosso desenvolvimento passa pela geração de emprego, porque se não solucionarmos o problema, não temos como sair desta recessão tão cedo”, comentou.

Antes de começar a palestra, o ministro da Agricultura pediu que os produtores falassem dos gargalos e desafios para o cultivo de grãos no estado. O pecuarista Jorge Moura falou do entrave para tirar um certificado do INCRA para a expansão da atividade agrícola em sua propriedade. Contou que desde a década de setenta produz no estado, mas com as novas regras fica impedido de acessar as linhas de crédito dos bancos.

Em seguida, o empresário da Frangoave e empreendimento Dom Porquito pediu apoio ao ministro para que possa exportar o produto acreano para o mercado peruano. Destacou que a ideia é incluir os pequenos produtores na atividade de embutidos de carne suína, nos moldes do Frigorífico Aurora de Santa Catarina, mas embarrara na burocracia do Ministério para viabilizar o empreendimento.

A empresária Adelaide Fátima Gonçalves cobrou do ministro a viabilidade da construção da rodovia transoceânica para interligar os municípios acreanos ao portos do Oceano Pacífico. Disse que o maior projeto de manejo florestal está no município de Manuel Urbano, no Vale do Purus, mas que o custo do escoamento da produção madeira para chegar aos portos na região Sudeste e Sul fica muito oneroso.

Blairo Maggi declarou que para viabilizar a construção de mil e cem quilômetros da malha ferroviária na região Centro-Oeste tem sido um grande desafio para o escoamento da produção agrícola. Declarou que o governo Chinês não quer construir a ferrovia, porém, emprestar o dinheiro para que o governo brasileiro construa a megaferrovia. “Temos que fortalecer a parceria entre os produtores acreanos e rondonienses, meu amigo Gladson Cameli, para escoar esta produção pela rodovia Transoceânica”, sugeriu ao senador acreano ali presente.

Parlamentares pedem prioridade para pleitos acreanos

Estiveram presentes ao encontro do ministro Blairo Maggi com os empresários acreanos os senadores Gladson Cameli e Sérgio Petecão e os deputados federais Alan Rick, Major rocha, Raimundo Angelim e o deputado licenciado e secretário estadual Sibá Machado. O prefeito da capital, Marcus Alexandre representou o governador Tião Viana, que cancelou a agenda em razão do estado crítico de saúde de seu pai, Wildy Viana, que viria a falecer no inicio da tarde. Pelo mesmo motivo, o senador Jorge Viana não esteve presente no encontro.

O senador Gladson Cameli considerou muito positiva a presença do ministro na capital e disse que todos os problemas foram abordados e equacionados com sucesso.

O senador Sérgio Petecão citou o empresário Waldemiro Soster como exemplo da possibilidade de êxito do agronegócio no Estado e pediu a conciliação da preservação ambiental com a abertura de novas possibilidades econômicas para o estado, Disse, por exemplo, que os indígenas não querem só a terra, mas melhores condições de trabalho, de saúde e de educação.

O deputado federal Alan RICK (PRB) citou as dificuldades dos produtores rurais em obter financiamentos e vencer a malha burocrática para desenvolver seus empreendimentos, cirando o caso de pequenos produtores de Xapuri. Ele pediu agilidade na regularização fundiária e na liberação de recursos do FNO.

O prefeito Marcus Alexandre defendeu os investimentos nas cadeias produtivas feitos pelo governo do Estado e lembrou os grandes avanços na piscicultura, na criação de pequenos animais, na fruticultura e na produção de grãos. Afirmou que o Acre viveu nos últimos dois anos situações paradoxais, com a maior enchente de sua história em 2015 e uma seca severa em 2016. Pediu apoio do ministro para ajudar na liberação de emendas de bancada no orçamento da ordem de R$ 150 milhões para ajudar os 22 municípios e recursos para a recuperação de estradas vicinais, prioritárias para o escoamento da produção. Ele defendeu os investimentos do governo do Estado e a política ambiental, criticados pelo ministro.