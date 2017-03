Governo anuncia 12 quilômetros de ciclovia em Xapuri

O governo do Estado em parceria com a prefeitura de Xapuri, Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) e o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), vai construir 12 quilômetros de ciclovia, para estimular o ciclismo, e melhorias no acesso viário da cidade.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 13, em reunião no gabinete do prefeito Bira Vasconcelos e contou com as presenças do secretário de Segurança Emylson Farias, do diretor do Detran/AC, Pedro Longo, do diretor-presidente do Deracre, Cristovam Moura e vereadores do município.

A obra inclui, além da construção de ciclovias, revitalização e manutenção da Estrada da Borracha, que liga a sede da cidade histórica a BR-364, e vias de acesso às ruas Coronel Brandão e 24 de Janeiro, incluindo sinalização e urbanização.

Para Emylson Farias, projetar condições para avançar com ciclismo é fazer segurança primária. “Estamos lançando o projeto Chegando na Frente, que mistura esporte e lazer na comunidade. Governo e prefeitura juntos lutando por uma boa estrutura que potencializa as ações de prevenção,” ponderou.

“É um olhar diferenciado que o governo do Acre tem com a cidade de Xapuri, pois com o aumento da frota de veículos o trânsito na cidade está se complicando. Com essas obras vamos melhorar a trafegabilidade de veículos e de pessoas”, destacou o prefeito.