Governo inicia inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio

O Instituto Dom Moacyr e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte iniciaram na segunda-feira, 13, as inscrições para jovens que pretendem cursar um ensino técnico integrado à educação básica.

Durante duas semanas, equipes do IDM e da SEE, fizeram reuniões e apresentações em algumas escolas sobre a implantação da modalidade, que faz parte do plano de reestruturação do Instituto Dom Moacyr e tem como objetivo a formação humana integral, articulação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, trabalho com princípios educativos, pesquisa com princípio pedagógico e estratégias pedagógicas ativas.

Poderão fazer os cursos, aqueles alunos que estiverem no primeiro ou segundo ano do ensino médio. O critério de escolha para as escolas que integrarão os cursos foi o zoneamento, ou seja, escolas mais próximas das unidades do IDM e quantidade de alunos.

A diretora-presidente do IDM, Rita Paro, fala sobre este novo desafio: “Sabemos que é algo novo e que exigirá muito planejamento e empenho de todos os envolvidos, mas além da satisfação de poder levar qualificação técnica para nossos jovens, o currículo integrado faz parte do Plano Nacional e Estadual de Educação”, ressaltou.

As inscrições irão até a próxima sexta-feira, 17, e podem ser feitas na própria escola.

As contempladas foram: Colégio Estadual Barão do Rio Branco, Escola Lourival Pinho, Escola Heloísa Mourão Marques e Escola Raimunda Pará.

Os cursos serão executados pelas unidades descentralizadas do IDM, cada um em sua especialidade:

*Escola Técnica Maria Moreira da Rocha: técnico em enfermagem; técnico em saúde bucal e técnico em estética;

*Centro Educacional Profissional e Tecnológico Campos Pereira: técnico em trânsito e técnico em administração.

*Centro Educacional Profissional e Tecnológico de Gastronomia e Hospitalidade: técnico em cozinha e técnico em hospedagem.

*Centro Educacional Profissional e Tecnológico Roberval Cardoso: técnico em agroecologia e técnico em floresta.