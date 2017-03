Rio Branco é destaque por boas práticas em Vigilância em Saúde

No ano de 2016, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Diretoria de Vigilância em Saúde, iniciou trabalho de orientação aos pescadores e tratadores de pescado na Feira do Peixe. O principal objetivo era informar quanto as boas práticas de manipulação, acondicionamento, e conservação do peixe. A ação foi executada por auditores fiscais sanitários. O resultado foi tão positivo que a direção de Vigilância em Saúde orientou a divulgação do projeto em evento nacional voltado a profissionais e pesquisadores da área.

A experiência foi sistematizada em artigo científico apresentado no 7º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária &º SIMBRAVISA, realizado de 26 a 30 de novembro de 2016, em Salvador, Bahia. Com o título Inocuidade e Impacto da Orientação Sanitária sobre a Comercialização de Pescado na Feira do Peixe Ceasa Rio Branco/AC, o projeto foi apresentado por três profissionais da área de vigilância sanitária do Município. “O SIMBRAVISA é voltado ao desenvolvimento teórico-conceitual, metodológico e das práticas desse campo específico da saúde coletiva, no contexto das políticas de saúde. É um momento de interação e aprofundamento do diálogo entre a academia, os serviços de vigilância sanitária e a sociedade. O impacto, a repercussão da experiência de Rio Branco foi muito positiva. Durante o evento tivemos oportunidade de constatar o pioneirismo e o reconhecimento dos congressistas pelas boas práticas em Vigilância em Saúde na capital do Acre. Isso mostra que estamos no caminho certo, o que nos anima a dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito”, destacou César Vargas Neil Ochoa, um dos auditores a representar Rio Branco no SIMBRAVISA, em Salvador.

Além do artigo que relata as boas práticas do Município na Feira do Peixe, a equipe da Vigilância em Saúde de Rio Branco apresentou o projeto Importância da Pasteurização na Tecnologia de Fabricação dos Gelados Comestíveis. “São ações que refletem o compromisso da gestão do prefeito Marcus Alexandre com a Saúde do Município. O impacto e os resultados são tão bons que a gente se sente no dever de tornar público, compartilhar com colegas de outros estados. O reconhecimento com a apresentação em um evento nacional é algo que nos orgulha e mantém estimulados’, declarou a diretora de Vigilância em Saúde do Município, Luana Esteves.

Os melhores trabalhos apresentados no SIMBRAVISA são escolhidos para publicação nos Anais do evento. Dentre os selecionados para compor os Anais do SIMBRAVISA em Salvador estão os dois projetos expostos pela vigilância municipal de Rio Branco. A publicação está disponível no portal https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2017/02/Anais_2_SIMBRAVISA.pdf.

Da Assessoria