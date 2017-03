MPAC vai à Delegacia de Proteção à Criança para dar celeridade a inquéritos de crimes sexuais

Crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes foram pauta de uma reunião realizada nessa segunda-feira (13) entre o promotor de Justiça de Defesa da Infância e Juventude, Mariano Jeorge, e a delegada de Polícia Elenice Carvalho. O encontro ocorreu na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Ali, existem cerca de 550 inquéritos em tramitação.

A iniciativa é do Centro de Apoio Operacional Criminal e da promotoria de defesa da infância e juventude do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), e pretende dar celeridade aos inquéritos parados, apurar as condições de infraestrutura da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, em relação à logística e recursos humanos, e identificar os principais gargalos.

“Precisamos de informações sobre as demandas, necessidades e deficiências, para tentar contribuir para uma melhora no atendimento a essas questões, especialmente, contra crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes”, conta o promotor de Justiça Mariano Jeorge.

O MPAC pedirá todos os inquéritos em tramitação para serem analisados individualmente, para, em seguida, fazer um levantamento de situação, idade das vítimas e localidade do crime com maiores ocorrências.

“A gente vai fazer a solicitação por escrito das informações e, após o levantamento, faremos as denúncias que devem ser feitas, as diligências e, em alguns casos, promover o arquivamento”, explica o promotor.

De acordo com a delegada, o bairro Taquari, no segundo distrito de Rio Branco, é campeão de ocorrências em crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes.

“Minha postura, quando chega uma menina aqui com 13 anos que está convivendo com alguém, e que, às vezes, tem até criança já é: Pela lei, não posso permitir que continue nessa convivência. Então, oriento: Olha, até 14 anos, sempre vai ser crime, ele pode ser preso; então, se você gosta dele, volte para casa da sua mãe, espere completar 14 anos e, aí, você inicia a convivência. Até lá, não tem condições. Mas peço sempre uma medida protetiva, porque, se ficar só no verbal, ela não acata”.

Segundo a procuradora de Justiça Patrícia Rêgo, esse trabalho inicia uma nova etapa no mutirão de inquéritos policiais. “Dessa feita, em face da experiencia já acumulada no CAV, percebemos, empiricamente, que há uma sub notificação de registros relacionados a crimes sexuais praticados contra vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes”, contou.

Nesse sentido, como resultado da 9 ª Reunião de Acompanhamento Tático-operacional (RAT) do planejamento estratégico, realizada no último dia 17 de fevereiro, foi suscitado pelo promotor de Justiça Mariano Jeorge a necessidade da realização, em caráter estratégico, de uma edição do mutirão de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, que será iniciado pelo município de Rio Branco.

A coordenadora do Caop criminal e CAV ressalta ainda que esta primeira reunião, realizada entre o promotor de Justiça e a delegada de Polícia Elenice Carvalho, levantou os requisitos para a elaboração da metodologia de trabalho que será elaborada pela equipe técnica do CAV, juntamente com o observatório criminal do Núcleo de Apoio Técnico do MPAC (NAT) e Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica.

“Tão logo a metodologia esteja validada pelos membros do MP estadual e pelos delegados de polícia, será iniciada a fase de análise e providências dos procedimentos judiciais necessários à promoção da Justiça”, conclui Patrícia Rêgo.

André Ricardo – Agência de Notícias do MPAC