Confira dicas ao Consumidor para não cair em roubadas

Mais de 500 lojas devem participar do primeiro Black Friday do ano. É que nesta quarta-feira (15) é comemorado o Dia do Consumidor. Para celebrar a data, os consumidores de plantão devem ficar atentos nas ofertas virtuais. Os descontos podem chegar a 60%.

O Ig preparou algumas recomendações importantes para que os compradores consigam aproveitar da melhor maneira as promoções. A ideia é evitar problemas com as lojas que estao ofertando os descontos.

Confira as dicas:

- Cupons de desconto

Algumas lojas oferecem códigos promocionais de até 30%. A alternativa é ir ao site Cuponomia, Lá, há uma lista de cupons de desconto exclusivos para a data.

- Comparadores de preços

Para ter certeza que a compra é um bom negócio, o comprador pode ir ao Google Shopping, uma ferramenta que permite a busca filtrada por faixa de preço ou lançamentos.

- Cartões das lojas

Escolher pelo pagamento à vista com o cartão da própria loja pode diminuir de 5% a 15% o valor da compra. Sites como Saraiva, Submarino e Americanas.com são alguns dos que oferecem o benefício.

- Newsletters

Algumas delas costumam enviar cupons e ofertas exclusivas de alguns produtos em destaque no Dia do Consumidor.

- Reputação da loja

A recomendação é pesquisar o site de proteção ao consumidor Reclame aqui. Verifique as solicitações mais recorrentes na loja e se há registro de alguma ocorrência grave.