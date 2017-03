Governo envia materiais para pavimentação em Porto Walter

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) seguem com as ações de infraestrutura do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre (Proser) na cidade de Porto Walter.

Nesta terça-feira, 14, após as etapas de transbordo no porto de Cruzeiro do Sul, uma balsa com 400 milheiros de tijolos e diversos maquinários foi enviada para obras de pavimentação no município.

O transporte destes materiais corresponde a uma das fases de deslocamento de 4.200 milheiros para pavimentar neste ano, cerca de 12,5 quilômetros de ruas.

“O esforço é cotidiano. Transportar no inverno, produzir no verão. Esse é o único caminho de levar saneamento às cabeceiras dos rios. Uma decisão acertada e arrojada do governador Tião Viana”, destaca o diretor-presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães.

Com investimentos de R$ 21 milhões, oriundos de convênios com o Banco Mundial e de recursos próprios, o programa desenvolve outras frentes de serviços relacionadas ao saneamento integrado em Porto Walter.

“Mais de 80% das obras da estação de tratamento de água estão concluídas, além de outras atuações em setores de coleta e tratamento dos esgotos, drenagem e coleta e destinação de lixo”, relata o diretor-técnico do Depasa, Anderson Mariano.