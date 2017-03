Moradores alegam não ter recebido cestas básicas após alagação

Nas últimas semanas, dezenas de moradores das áreas afetadas pela cheia do Rio Juruá procuram a TV Juruá para reclamar sobre a distribuição das cestas básicas, realizada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul com recursos disponibilizados pelo Ministério da Defesa, após o decreto de emergência.

Maria Clédia que mora no Bairro da Cobal foi obrigada a sair de casa no mês de fevereiro com os três filhos e o esposo, foi para casa de parentes. Na cheia histórica a água chegou a mais da metade das paredes da casa, ela reclama que na rua onde mora todos receberam cestas básicas distribuídas pela Defesa Civil municipal, com exceção de sua família. Também foi prometido um kit com produtos de limpeza, o que também não chegou para a família vítima da cheia.

“Nós estamos esperando até agora a distribuição dessas cestas básicas e nada chego na nossa casa. Os vizinhos aqui da rua todos já receberam e na minha casa nem cesta básica, nem kit de limpeza , nem nada”, explicou Clédia Morais

O tenente Lima coordenador da Defesa Civil municipal explica que existem critérios adotados pela Defesa Civil para a distribuição das cestas e dos kits. Com informações JuruáOnline.