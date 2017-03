Bandido troca tiros com a polícia e leva tiro de fuzil na boca

Na noite dessa terça-feira, 03, homens armados roubaram um carro na Baixada da Sobral, o alerta foi passado para todas as viaturas de área para tentar localizar o veículo.

Uma equipe do Terceiro Batalhão que estava fazendo um patrulhamento pelo Bairro Airton Senna, ser deparou com o Honda Fit que tinha sido roubado na Sobral e começou a acompanhar o veículo pelas ruas do bairro.

Após uma longa perseguição, os bandidos pararam o carro na rua do Barro, dois assaltantes saíram correndo para um matagal próximo onde eles pararam, mas um dos acusados de nome Edimilson da Silva Bezerra de 19 anos, quis dar uma de valente e trocou tiros com os policiais do 3º Batalhão e levou a pior.

O assaltante foi atingido por um tiro de fuzil na boca e dois tiros de pistola .40, um no peito e outro na perna direita. O Samu foi acionado e depois de estabilizar o assaltante ele foi encaminhado para o Pronto Socorro em estado grave.

Selmo Melo