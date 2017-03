Remo x Atlético-AC terá ingresso mais barato

O Clube do Remo terá jogo decisivo diante do Atlético Acreano pela primeira rodada da Copa Verde, nesta quinta-feira (16). Para esta partida, a diretoria do Leão disponibilizará ingressos com preços mais baratos em relação aos jogos do Parazão.

O torcedor azulino que acompanhar o jogo da arquibancada pagará R$ 20, enquanto o setor de cadeiras custará R$ 40.

Ao longo do Parazão, os mesmos setores são cobrados no valor de R$ 30 e R$ 50, respectivamente.

Os bilhetes já podem ser comprados no Estádio Baenão, sede social e lojas autorizadas do Clube de Periçá.

O jogo entre Remo e Atlético-AC, pela Copa Verde, terá cobertura lance a lance do DOL.

No primeiro confronto, os dois times empataram em 1 a 1, dando a vantagem do empates sem gols para o Leão avançar.

(DOL)