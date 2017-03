Homem é baleado durante troca de tiros com policial e bandidos

Dyemerson da Silva Coutinho de 21 anos, estava com sua namorada em uma quadra de esporte no Parque da Maternidade, no bairro Mascarenhas de Morais, quando dois homens chegaram em uma motocicleta estavam passando pela quadra quando o garupa viu Dyemeson e abriu fogo contra ele, mais ele também estava armado, foi quando começou o tiroteio.

Nas proximidades mora um policial que quando ouviu os disparou saiu com arma não mão, quando ele viu que Dyemerson estava armado, abriu fogo contra ele.

Os dois bandidos quando viram o policial, abriram fuga na motocicleta, o policial saiu correndo atrás de Dyemerson pela rua Osmar Sabino, ele para tentar fugir invadiu uma casa para tentar não ser preso.

Durante a troca de tiros com o policial, Dyemerson foi ferido no abdome e perna mais ele ainda pulou a janela para o telhado da casa vizinha, mas o telhado quebrou e ele caiu, vários policiais chegaram e ele foi preso.

Uma ambulância do Samu foi acionada e levou o baleado para o Pronto Socorro onde não corre risco de morte.

Selmo Melo