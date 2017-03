Processo Seletivo EMURB de Rio Branco – AC

No Acre, novas vagas temporárias estão abertas em novo processo seletivo da EMURB – Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco. A seleção é regida pelo edital nº 001/2017 e realizada em parceria com Sistema Nacional de Emprego (SINE) e com o Sindicato dos Servidores Municipais de Rio Branco (ASSERMURB).

No total, estão abertas 267 vagas para profissionais de nível fundamental, médio ou que possuam experiência na função. Dentre elas, 119 são imediatas e outras 148 são para formação de cadastro de reserva. As chances estão assim distribuídas:

Experiência de 6 meses: Auxiliar de Mecânico, Borracheiro, Auxiliar Op. De Serviços Gerais, Rasteleiro, Lavador e Operador de Compactador de Percussão.

Nível fundamental completo e incompleto: Apontador, Carpinteiro, Encanador, Operador de Retroescavadeira, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Trator de Pneus, Operador de Rolo Compressor, Operador de Vibroacabadora, Operador de Rolo Liso, Operador de Motoniveladora, Soldador, Pedreiro e Pintor.

Nível médio: Chefe de Campo, Eletricista, Eletricista de Autos, Mecânico, Motorista, Pintor, Nivelador e Motorista de Veículos Pesados.

Os salários oferecidos vão de R$ 937,00 a R$ 1.233,59. Interessados podem se inscrever de 13 a 17 de março de 2017, no Sistema Nacional de Emprego (SINE).

Para se inscrever, devem ser entregue uma cópia de cada um dos seguintes documentos: Carteira de Identidade; CPF; Carteira de Trabalho (página com foto, qualificação civil); Comprovante de escolaridade de acordo com o cargo.

Também devem ser apresentados Comprovantes de experiência (carteira de trabalho e/ou cópia de contrato ou portaria de nomeação.

De acordo com o cargo pretendido, a seleção dos inscritos será feita mediante duas ou mais etapas, sendo elas: análise curricular, entrevista e prova prática. Após homologado de seu resultado final, o seletivo será válido por 12 meses, admitida sua prorrogação pelo mesmo prazo.

O edital do Processo Seletivo EMURB de Rio Branco – AC – 2017 foi publicado na edição nº 12010, da página 97 em diante do Diário Oficial do Acre de 13 de março de 2017, e está acessível pelo seguinte link: www.diario.ac.gov.br