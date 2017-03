Grávidas podem ter vagas em estacionamentos

Os centros comerciais deverão reservar vagas nos estacionamentos para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo de até dois anos.

A Câmara Municipal divulgou, a lei que determina a criação de vagas exclusivas para este público em Rio Branco.

A lei que determina a execução da medida foi publicada na edição desta quarta-feira (15) do Diário Oficial do Estado (DOE), porém, ainda deve ser aprovada pelo prefeito Marcus Alexandre. A lei municipal estabelece que, no mínimo, 3% do total das vagas em estacionamentos.

Conforme a Lei Nº2.226, que incorpora a decisão, dentre os centros comerciais que devem se adequar à medida estão os shoppings, centros comerciais e supermercados. A lei prevê que a determinação entre em vigor desde a data de publicação, sendo que o prazo para que o Poder Executivo regulamente a decisão é de 90 dias.

Ainda de acordo com a determinação, as vagas destinadas às gestantes e pessoas com crianças de colo devem ter especificações técnicas de desenho e traçado. Para utilizar as vagas exclusivas, o público alvo precisa estar identificado com um adesivo, que deve ser fornecido pelo órgão de trânsito.

A Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), por meio da assessoria de imprensa, informou que solicitou da Câmara uma cópia da lei para análise no setor jurídico da associação. A associação deve solicitar alteração quanto aos locais onde devem ser implantadas as vagas exclusivas e pedir que seja restrito somente para shoppings e supermercados. Com informações G1