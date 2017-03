Rio Tarauacá volta a transbordar e preocupa população

Com as chuvas fortes e constantes dos últimos dias, o nível do Rio Tarauacá voltou a subir e já preocupa a população e as autoridades.

Ontem, terça feira (14) as águas subiram muito rapidamente e já ultrapassaram a cota de transbordamento. Na manhã dessa quarta feira (15) chegou a 10m. A cota de alerta é 8,5m e de transbordamento é 9,5m.

Veja as medidas.

Terça Feira (14/07)

12:00h – 9,37m

15:00h – 9,60m

06:00h – 8,70m

18:00h – 10,00m

Quarta Feira (15/07)

06:00h – 10,00m

A defesa civil do município juntamente com o corpo de bombeiros monitoram a situação e prepara ação de intervenção caso haja necessidade. Com informações Blogdoaccioly.