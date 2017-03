Cobrou dívida e recebeu cinco tiros de troco

Homem sofre tentativa de homicídio na manhã de quarta-feira, 15, por volta das 11 horas, ao cobrar dívida, na cidade de Rio Branco. A vítima identificada como Volney Roberto, 57, foi atingida com cinco tiros.

Ele foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chegou ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) lúcido e sem correr risco de morte.

A informação apurada é de que Volney teria marcado com um devedor para receber o dinheiro de uma dívida no Auto Posto Correntão, localizado na Rodovia BR – 364, no Bairro Santa Inês. No entanto, para não pagar a dívida, o caloteiro decidiu matar Roberto.

O devedor contratou duas pessoas para matarem Volney e junto com ele a dívida. Os atiradores acertaram cinco tiros no cobrador, um no antebraço, um no braço, dois no tronco, e um no abdômen. O disparo que atingiu o abdômen de Roberto foi o que mais o feriu, os outros causaram ferimentos mais leves.

O valor da dívida e o nome do devedor serão passados para a Polícia Civil, após a vítima realizar o Boletim de Ocorrência e prestar depoimento.

Fotos: Selmo Melo / Edição: Natan Peres