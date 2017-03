Representantes de órgãos de trânsito falam sobre mobilidade urbana

O diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito, Pedro Longo, juntamente com o diretor da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), Gabriel Forneck, concederam entrevista, na manhã desta quarta-feira, 15, a uma emissora de TV local, em que falaram sobre os esforços para garantir a mobilidade urbana em Rio Branco.

Indagados sobre as dificuldades que motoristas, ciclistas e usuários do transporte coletivo enfrentam ao transitar, em horários de pico, pela Avenida Ceará e Estrada Dias Martins, principais vias de acessos às universidades da capital, os representantes dos órgãos de trânsito falaram dos esforços que governo e prefeitura têm feito para proporcionar maior fluidez e segurança no trânsito.

“Nós já ampliamos a quantidade de carros de três para cinco carros alongados, que cabem mais passageiros e estamos fazendo monitoramento constante da linha e quando percebemos a necessidade colocamos o carro reserva para atender essa demanda”, destacou Forneck.

Gabriel Forneck também falou que a proposta para melhorar o sistema do transporte é implantar o sistema de tronco-alimentadores em todos os terminais de integração, inclusive no da Universidade Federal do Acre.

Com esse sistema o passageiro pode realizar a conexão com as linhas alimentadoras que fazem distribuição nos bairros da região ou com outros terminais de integração próximos. Dessa forma é possível diminuir a quantidade de ônibus circulando na região central da cidade.

Respeito e gentileza fazem a diferença no trânsito

Ao ser questionado sobre a falta de respeito às leis de trânsito, o diretor do Detran, Pedro longo, enfatizou que o respeito às regras básicas de trânsito é fundamental para melhorar a mobilidade urbana.

“Existe um princípio de que o veículo maior sempre protege o menor e todos protegem o pedestre, essa é a regra essencial. Nossa atuação é sempre muito firme na educação de trânsito, conscientizando para fazer com que o condutor perceba que no trânsito ele pode fazer a diferença”, salientou Pedro Longo.

O diretor do Detran observou ainda que o tráfego da cidade de Rio Branco não foi planejado, o que acaba sendo um dos fatores para os problemas vivenciados pela população nas vias da capital, e apontou que os dois órgãos de trânsito estão trabalhando soluções e intervenções para melhorar a fluidez nas vias, que em breve serão apresentadas a sociedade.

Ao final de sua fala Pedro Longo lembrou a todos os participantes do trânsito que o respeito é uma via de mão dupla. “Aquela gentileza que ele proporciona em um determinado dia é a gentileza que ele pode receber no dia seguinte”, disse.

Durante a entrevista os representantes dos dois órgãos de trânsito falaram ainda sobre o empenho dos governos estadual e municipal para melhorar e recuperar as ciclovias da cidade.