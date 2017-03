Veja o resumo da rodada da Libertadores e Copa do Brasil

Na principal competiçao da América Latina, apenas o Atlético-PR se saiu vencedor na noite desta quarta-feira (15).

Depois de tropeçar em casa na estreia, o time comandado por Paulo Autuori segurou a pressão do San Lorenzo, no Nuevo Gasómetro, e contou com um pênalti perdido pelo time argentino para vencer o duelo por 1 a 0, gol de Lucho González.

Com o resultado, o Atlético-PR fica, ao menos temporariamente, na primeira colocação do grupo 4 da Libertadores, com quatro pontos em dois jogos.

Os times agora esperam quase um mês para voltarem a jogar pela Libertadores. No dia 12 de abril, o Atlético-PR tem pela frente o Flamengo, fora de casa. Já o San Lorenzo visita a Universidad Católica, no Chile.

Flamengo

O rubro-negro desperdiçou chances e acabou derrotado pela Universidad Católica por 1 a 0, no estádio San Carlos de Apoquindo. O gol saiu dos pés de Santiago Silva, aos 29 min do 2º tempo.

A derrota acabou com a invencibilidade de quase cinco meses dos cariocas em partidas oficiais. O último revés havia sido em 16 de outubro de 2016 -2 a 1 para o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo caiu para a terceira posição do Grupo 4 da Copa Libertadores -três pontos.

Palmeiras

Por muito pouco o Palmeiras não passou por um vexame dentro de casa.

Aos 50 minutos do segundo tempo, o colombiano Yerry Mina recebeu um cruzamento rasteiro de Róger Guedes e empurrou para o gol aberto. O triunfo por 1 a 0, dentro de casa, é o primeiro da equipe alviverde nesta Libertadores.

O gol coroou uma partida praticamente impecável do zagueiro colombiano. No entanto, muitos torcedores que foram ao Allianz Parque não viram o gol do triunfo, já que muitos deixaram o estádio antes do apito final.

Com a vitória, o Verdão lidera o Grupo 5 com quatro pontos ganhos e é acompanhado pelos bolivianos, que somam três.

A equipe alviverde volta a campo pela Libertadores no dia 12 de abril, quando recebe o Peñarol no Allianz Parque.

Copa do Brasil

Como já era esperado, Internacional, Cruzeiro, Sport, São Paulo e Fluminense não decepcionaram e avançaram para a próxima fase da Copa do Brasil.

Cruzeiro

No Mineirão, Rafael Sóbis chegou a seu sétimo gol na temporada e ajudou o Cruzeiro a vencer o Murici por 3 a 0, após vencer o jogo de ida, em Alagoas, por 2 a 0. A vitória, no entanto, veio com grande ajuda do time adversário. Cláudio e Deisinho balançaram a própria rede, com dois gols contra.

Agora, a Raposa spera o sorteio de sexta, na CBF, para saber qual será o adversário na quarta fase da competição nacional.

Sport

No Recife, o Leão voltou a vencer o Boavista com facilidade, após aplicar um 3 a 0 no Rio de Janeiro. O time comandado por Joel Santana venceu na Ilha do Retido por 1 a 0, com gol marcado por Diego Souza, que já havia deixado a sua marca no último jogo.

Internacional

Com time misto, o Colorado venceu com tranquilidade o Sampaio Corrêa em mais um placar elástico.

Em jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional bateu o Tricolor por 3 a 0 e avançou na competição. Os gols foram marcados por Carlos, aos 41 do primeiro tempo e aos 23 do segundo; e D’Alessandro, aos 29 da etapa final.

No resultado agregado, o time gaúcho passou para a próxima fase com o placar de 7 a 1.

Fluminense

Com um empate no jogo de ida, o Fluminense passou sufoco para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Na reabertura do Giulite Coutinho, o tricolor carioca venceu o Criciúma por 3 a 2 e uma noite de muito nervosismo. Douglas, Henrique Dourado e Sornoza fizeram os gols dos donos da casa diante de quase sete mil torcedores. Diego Giaretta e Silvinho descontaram para o Tigre.

O sorteio dos confrontos da próxima fase será realizado na sexta-feira, às 14h30, na CBF.

São Paulo

Com uma vantagem de 3 a 1 no Morumbi, o São Paulo apenas administrou a vantagem contra o ABC no jogo de volta da Copa do Brasil.

Márcio Passos abriu o placar para o ABC logo no primeiro minuto de jogo, no Frasqueirão, em Natal, trazendo um pouco de emoção ao conflito. Porém, o empate veio ainda no primeiro tempo. Cuenca marcou aos 37 minutos e definiu o placar por 1 a 1.

O adversário da quarta fase será definido em sorteio da CBF.