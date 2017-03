Polícia Civil prende evadido do sistema prisional em Rio Branco

Seguindo um planejamento da Segurança Pública de retirar de circulação pessoas em conflito com a lei, policiais do Núcleo Especializado de Captura da Polícia Civil (NECAPC), prenderam na tarde de quarta-feira, 15, Marcos Antônio Silva Sales, 21, que estava evadido do sistema prisional. Ele cumpre pena por roubo qualificado e homicídio.

A prisão de Marcos se deu no Hospital das Clínicas (HC), quando se recuperava de lesões decorrentes de um acidente automobilístico sofrido há duas semanas. De acordo com o coordenador do NECAPC, Delegado Karlesso Nespoli, o homem foi preso após trabalho de investigação que descobriu que o mesmo estava internado no HC.

“Tão logo, obtivemos o mandado de prisão, demos início as buscas e por várias vezes estivemos no endereço do acusado e não encontramos. A investigação seguiu e obtivemos a informação de que o evadido estava internado recebendo tratamento médico e conseguimos prender essa pessoas que já responde processo por roubo qualificado e homicídio”, disse Karlesso.

Após os procedimentos de praxe, realizado pela autoridade policial, o acusado foi encaminhado ao presídio e colocado a disposição da Justiça.

Assessoria-Sepc