Instituto de Matemática convoca selecionados para cursos do 1º semestre

O Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia (IMCF) antecipou a divulgação das listas dos selecionados para os cursos do 1º semestre de 2017. A relação completa dos novos alunos já se encontra disponível no site da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).

Os contemplados devem procurar o IMCF de 20 a 22 de março, portando os documentos necessários para efetivação da matrícula. Para alunos da rede pública são exigidos: cópia legível do RG ou da certidão de nascimento, comprovante de endereço, declaração de matrícula em escola da rede pública de ensino do ano corrente.

Para selecionados da comunidade os documentos são os mesmos, porém é obrigatória ainda a apresentação de comprovante de escolaridade ou declaração escolar, que atenda o requisito mínimo exigido no curso, para o qual se inscreveu.

Vagas

Este ano o Instituto disponibilizou 740 vagas em 15 cursos, com o intuito de ofertar aos acreanos, atividades extraclasses, para complementar as aulas regulares.