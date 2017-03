Saúde divulga lista de aprovados em especialização em parceria com Sírio Libanês

Foi divulgada na tarde desta terça-feira, 15, a lista de aprovados para cursos de especialização na área de saúde realizados pelo Projeto de Apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério da Saúde e Instituto de Ensino e Pesquisa, em parceria com o Hospital Sírio Libanês.

Foram selecionados 40 candidatos para cada um dos quatro cursos disponíveis: Qualidade e Segurança no Cuidado ao Paciente, Gestão da Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, e Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências. Eles receberão Carta Convite por e-mail para a abertura do curso, que deve ocorrer no dia 22 de março.

Além de aperfeiçoar os profissionais, a qualificação busca incluir as equipes que atuam na área de saúde pública.

As aulas serão presenciais mensais e por atividades de modalidade Ensino a Distância (EaD), desenvolvidas em plataforma de Ensino a Distância do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês.

Também são parceiros na ação o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais (Conasems) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.