Acre registra protesto em três cidades contra a reforma da previdência

Milhares de servidores públicos e trabalhadores do setor privado cruzaram os braços no dia de ontem, para protestar contra a proposta de reforma da previdência do governo Temer. A previsão dos organizadores que mais de três mil pessoas participaram da manifestação em frente ao Palácio Rio Branco, em Tarauacá chegou a três mil e em Cruzeiro cerca de 500, mas a Polícia Militar (PM) não soube precisar o número de manifestantes nos protestos ocorridos nas três cidades acreanas.

A manifestação na capital acreana contou com a presença dos representantes da Central Única dos Trabalhadores no Acre (CUT\Acre), da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), da Força Sindical e dos dirigentes do Sindicato dos Professores, dos Urbanitários, dos Agentes Penitenciários, dos Correios, dos Bancários, Vigilantes, Sintraterra e Samalba.Os professores da Universidade Federal do Acre (Ufac) paralisaram as suas atividades para participar do debate sobre as reformas da Previdência e Trabalhista, que aconteceu no auditório da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Acre (Adufac). O professor universitário Sávio Maia, presidente da Adufac, disse que optaram por marcar a data de protestos com um debate sobre as mudanças que impactarão no futuro dos servidroes federais. “Temos certeza que a sociedade unida convencerá os deputados federais, inclusive da base aliada do governo Temer, a barrar essa proposta que penaliza todos os trabalhadores”, declarou Rosana Nascimento, presidente da CUT\Acre. .

A sindicalista disse que a “PEC 287 ” é danosa porque aumenta o tempo de contribuição e do tempo de serviço, para cobrir o rombo deixado pelos governos desastrosos que passaram pelos estados e anistiar as empresas sonegadoras que nunca pagaram a contribuição patronal. “Estamos mobilizados para barar esta proposta indecente só penalizar os trabalhadores,porque os supersalários continuarão sem pagos, com o sacrifício da classe trabalhadora”, lamentou.

O sindicalista Edson Pinheiro, do Sindicato dos Correios, disse que participa do ato, para demonstrar o descontentamento da categoria, com sucateamento da empresa pública. “Estamos aqui para, manifestar que somos contrário a reforma previdenciária e trabalhista e protestar contra o fechamento de mais de 250 agências dos Correios no país “,declarou.

Já o presidente do Sindicato dos Bancários do Acre, Edmar Batistela destacou a importância da mobilização para barrar as reformas da Previdência, Trabalhista,. As propostas em tramitação no Congresso Nacional, segundo ele, retira direitos históricos dos trabalhadores. “A sociedade precisa sair da zona de conforte para barrar este pacote de maldade do governo golpista de Michel Temer”, alfinetou o sindicalista cutista.

Manifestações no interior

Cerca de 70 escolas da rede estadual em Cruzeiro do Sul participaram do movimento grevista, inclusive os servidores da única agência da Empresa de Correios e Telégrafos, segundo balanço do presidente do núcleo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac), Edvaldo Gomes. Em Tarauacá, a grande manifestação reuniu milhares servidores públicos, professores, estudantes, indígenas e trabalhadores rurais.

O movimento coordenado pelo comitê popular, liderado pelo núcleo do Sinteac de Tarauacá fez um ato público em frente a agência do Instituto Nacional do Seguro Social, ligado ao Ministerio da Previdência Social no município. Em contrapartida, os municípios de Senador Guiomard, Porto Acre, Plácido de Castro, Acrelândia e Capixaba, Xapuri e Brasileia aderiram ao movimento. Representantes de aproximadamente 34 escolas da rede pública (estadual e municipal) participaram do manifesto na capital.

Arrastão – Depois dos protestos em frente ao Palácio Rio Branco, os manifestantes fizeram um arrastão pela avenida Brasil, no centro, até o Terminal Urbano. Gritando palavra de ordem e o coro: Fora Temer, Fora Temer, os grevistas ocuparam as plataformas das paradas de ônibus por quase meia hora. Em decorrência do engarrafamento no entorno das pontes métalica e de cimento, os agentes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) orientavam os motoristas a pegarem outros atalhos para evitar acidentes no cruzamento da avenida Brasil com a rua Marechal Deodoro.

Mudanças

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC da reforma da Previdência) retira os principais direitos dos trabalhadores. Afinal, aumenta o tempo de serviço das professoras por mais 15 anos, enquanto dos professores em mais dez anos. Para conquistar o direito da aposentadoria, as professoras e professores precisarão trabalhar até os 65 anos de idade, enquanto pelo regime antigo, a professora precisava de 50 anos e o professor 55 anos, para conquistar o direito de uma aposentadoria integral. Porém, com o novo regime geral proposto pelo governo Temer, os trabalhadores, inclusive da educação precisarão contribuir com a previdência por até 49 anos, para obter o benefício da aposentadoria integral.

Cezar Negreiros