Abono salarial do PIS 2015 poderá ser sacado nesta quinta

Trabalhadores nascidos em maio-junho que são beneficiados pelo Abono Salarial do PIS/Pasep receberão o pagamento do ano-base 2015 a partir desta quinta-feira (16). O benefício, que tem teto de R$ 937, será pago na Caixa Econômica Federal.

Com o pagamento, o governo federal finaliza a liberação de recursos do Abono Salarial de 2015. Os benefícios ficarão disponíveis até 30 de junho.

Esta quinta também será data de pagamento dos servidores públicos com inscrições de finais 8 e 9. Conforme lembra o Extra, estes saques poderão ser feitos no Banco do Brasil.