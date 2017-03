MBL inicia campanha por Doria na presidência em 2018

O Movimento Brasil Livre (MBL) tem intensificado campanha que apoia candidatura de João Doria às eleições presidenciais de 2018.

O nome do prefeito de São Paulo começa a ser visto no meio político como uma alternativa aos presidenciáveis do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o presidente da legenda e senador, Aécio Neves.

As informações são da Coluna do Estadão desta quinta-feira (16).

De acordo com o jornal, a chapa de Doria já teria inclusive um possível vice: o prefeito de Salvador, ACM Neto. Até o momento, o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM).

No entanto, fontes internas do partido acreditam que o novato não terá apoio o bastante entre os tucanos para disputar a presidência.