Mulher é assassinada com três tiros no bairro Ayrton Senna

A jovem Luana Santos da Costa, 19 anos, foi assassinada na manhã desta quinta-feira (16), no bairro Ayrton Senna, região da Baixada do Sol, ela foi morta a tiros no quintal de casa. Policiais do 3º Batalhão foram ao local e sem muitas informações procuram pelos assassinos, ainda não se sabe ao certo o motivo do homicídio. O crime ocorreu na Rua do Barro.

O Ciosp afirmou que recebeu a ocorrência por volta das 11h desta quinta, e que inicialmente, foi informado de que uma mulher estava ferida por arma de fogo e que testemunhas tinham escutado ao menos oito disparos contra ela.

O Samu foi acionado e ao chegar no local, apenas constatou que a vítima já estava sem vida. Uma equipe do IML esteve no local para remover o corpo e encaminhar para passar por exames cadavéricos, e liberar para a família fazer o velório.