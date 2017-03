Segurança realiza ação de combate à criminalidade

A Secretaria de Polícia Civil iniciou na madrugada desta quinta-feira, 16, a primeira fase da Operação Vale do Purus em Sena Madureira e Santa Rosa do Purus. Esse procedimento segue o planejamento da Segurança Pública de retirar de circulação pessoas em conflito com a lei e de atuar no combate à criminalidade em todo o estado.

A ação foi executada pela delegacia-geral do município e envolveu 40 agentes de polícia, quatro delegados e dois escrivães.

As medidas judiciais contra pessoas em conflito com a lei visa o combate ao roubo, tráfico de droga, associação para o tráfico, associação criminosa, estupro e homicídios. Durante a operação foram apreendidos material para embalagem de droga, três armas de fogo (um revólver calibre 32 e duas escopetas calibres 16 e 20), munição, material contábil do tráfico: depósitos em contas bancárias, dinheiro e um quilo de cocaína.

Oito pessoas foram presas suspeitas de integrar organização criminosa que agia naquela região. Duas prisões ocorreram em Santa Rosa, no Alto Purus. Policiais do Departamento de Polícia da Capital e do Interior deram apoio à operação em Sena Madureira.

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, reforçou a importância das ações de combate à criminalidade naquela região. “Há algumas semanas estivemos em Sena Madureira, assumimos o compromisso de fortalecer o policiamento. Já estamos em andamento com a questão da entrega da delegacia, estamos no processo de melhoria da infraestrutura”, disse.

O secretário de Polícia Civil, Carlos Flávio Portela, afirmou que a ação ainda não foi concluída e que mais pessoas devem ser presas nos próximos dias na região do Vale do Purus. “Vamos intensificar as ações em Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus cumprindo diversas operações”, alegou.