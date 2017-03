EMURB recupera Estrada da Sobral e vias da parte alta

A Empresa Municipal de Urbanização – EMURB executa obras de recuperação da malha viária em toda a extensão da Estrada da Sobral e em vários bairros da parte alta de Rio Branco, como o Ouricuri, Vitória, Eldorado, Chico Mendes e Estrada do São Francisco.

De acordo com o encarregado Antônio Carlos França, na Estrada da Sobral, o trabalho de tapa-buracos é feito desde a ladeira do Bola Preta até o início da duplicação, já perto da CEASA. “Se for preciso, vamos entrar pela noite para concluir o serviço”, cita ele.

Nos bairros da parte alta da cidade, os homens e máquinas da EMURB começaram a recuperação asfáltica no Ouricuri, seguiram pelas ruas José de Araújo, José de Alencar, Uirapuru, Angicos e do Divisor até chegar à Estrada do São Francisco, beneficiando 4 localidades. O picolezeiro Sebastião Alves cita que em locais com ruas asfaltadas ele consegue vender mais picolés. “Nas ruas ruins, é difícil de andar e disputamos lugar com os carros e ônibus. Quando o asfalto é bom, todos andam bem e não há perigo para mim”, conta ele.

O trabalho, que é realizado diuturnamente pela EMURB, prioriza os corredores de ônibus, vias estruturantes e acessos aos bairros, com ênfase na melhoria da mobilidade urbana. A Prefeitura de Rio Branco faz um grande esforço para manter as frentes de serviços atuando de dia e de noite com recursos próprios. Somente nos primeiros sessenta dias deste ano foram utilizadas 4.828 toneladas de asfalto na manutenção viária, com investimento de mais de R$ 2 milhões.