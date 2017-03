Preso é assassinado dentro de presídio com golpes de estoque

Raimundo Nonato Martins Soares, preso do regime fechado do presídio Francisco de Oliveira Conde, foi assassinado a golpes de estoque no pavilhão “E”, na tarde desta quinta-feira (16)

Segundo a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEM), ele foi morto pelos próprios colegas de cela após um desentendimento que desencadeou em uma briga.