Coluna Bom Dia

Apoio

Tem sido unânime, até agora, o apoio ao governador Tião Viana e ao senador Jorge Viana, depois que houve o vazamento seletivo de que seus nomes estariam na lista de Janot. É uma situação que lembra o livro O processo, de Kafka. Alguém é acusado e não pode ver a denúncia, não sabe nem como se defender.

Razões

As razões do apoio ao governador são claras: Tião já foi investigado de todas as maneiras, foi acusado de um monte de calúnias e sempre provou sua absoluta inocência. Um exemplo foi a denúncia na própria Lava Jato, da qual foi absolvido pelo STJ a pedido do mesmo Rodrigo Janot. Há suspeitas de que essa nova denúncia seja o requentamento daquela.

Sem dever

A mesma coisa aconteceu na chamada Operação G-7, que se mostrou um dos maiores fiascos da história da Polícia Federal no país. Ao fim de uma celeuma interminável, nenhuma prova foi formulada e todos os investigados goram completamente inocentados.

Sem tempo

Mas o governador não teve tempo para indignação. Ontem mesmo estava em Brasília, fazendo aquilo para o que o povo acreano o elegeu para fazer: buscar a melhoria para melhorar a qualidade de vida. Ontem, esteve no Ministério da Saúde e com o novo ministro da Justiça.

Calados

Mesmo a oposição está calada em relação às denúncias contra o governador e não é à toa. Primeiro, porque cada partido está às voltas com seus próprios problemas, depois porque há consciência de que as supostas acusações contra Tião e Jorge Viana podem ser muito frágeis. E a lista ainda não saiu toda. Podem vir surpresas para todo lado. Com isso, quem ataca hoje pode virar vidraça amanhã.

Nota

Depois da nota com justa e necessária indignação do governador Tião Viana, o senador Jorge Viana soltou uma nota sóbria, contida, em que revela a necessidade de uma profunda reforma política no país.

Defesa

Em sua nota, o senador também fez veemente defesa do irmão governador, Tião Viana.

Reforma

Com certeza, a reforma que passa na cabeça do senador não pode ser a que está em discussão em Brasília, uma ação entre amigos para livrar a cara do governo e perpetuar privilégios. Sem debater cláusulas de barreira, fim de coligação, acesso a fundo partidário, sistema eleitoral, nada funcionará.

Lista

Por muitos anos, o PT defendeu o voto em lista, quando o eleitor vota no partido que tem uma lista com candidatos por ordem decrescente para as eleições. Sempre foi atacado por isso. Agora, os caciques governistas descobriram que isso poderia ser uma manobra para manter os caciques no Congresso, mesmo sem o voto pessoal necessário. Esse é o país.

Posições

A equipe de governo, a prefeitura, a Fieac, o Sinduscon, deputados, personalidades divulgaram apoio ao governo neste momento. O governador pode perceber que não estará sozinho na resistência a essas acusações.

Decisão

Parece ter terminado em paz o embate entre o TCE e o TJ sobre os concursos públicos e o reajuste de servidores. Ambas as instituições mantiveram sua posição, cada uma respeitando a competência da outra.

Investimentos

O governador cobrou do novo ministro da Justiça, Omar Serraglio, a liberação de R$ 70 milhões para a Segurança Pública do Estado e mostrou que o governo estadual vai investir mais R$ 40 milhões no setor.

Postura

A postura de Tião não mudou. Ele evita contatos institucionais com o presidente Temer, escalando a vice-governadora Nazareth Lambert para esses encontros, mas despacha e reivindica normalmente com os agentes do governo e ministros. Aí a agenda é administrativa e não política.

CPI

O PSL integra a base da maioria da Câmara Municipal. É a liderança da maioria que deve indicar os membros que participam de comissões, inclusive a CPI. Querer forçar a barra para determinado vereador compor uma comissão porque é interesse de A ou B é forçar a barra.

Oposição

Se o vereador Jarude se declarar de oposição, ou ele muda de partido, o que não pode, ou muda a orientação de seu partido, o que é difícil. Caso contrário, deve se submeter à posição da maioria do bloco. É simples assim.

Não é doido

Deu o que falar a posição do vereador N. Lima, que ontem pôs em dúvida a existência da ditadura militar no Brasil. Como o vereador é idoso, mas não é doido e nem tem amnésia, há de se entender suas razões.

Direita

Lima claramente quer ocupar o nicho da extrema direita na política acreana, que está vago. Quer ser o porta-voz dos radicais de Bolsonaro, quer preparar terreno para candidaturas futuras. O vereador acompanha a maré para saber seu caminho em 2018. Se a onda virar para a direita de vez, pode sair a deputado federal, se a força for menor, pode tentar a Assembleia Legislativa, no lugar do filho Whendy, que tem até agora uma atuação apagada no parlamento.

Condenação

Saiu mais uma condenação para o ex-prefeito Everaldo, de Brasileia. Agora, ele terá que devolver R$ 57 mil por improbidade administrativa. A sentença é de primeiro grau e cabe recurso.

Liderança

O deputado Léo de Brito assumiu como vice-líder do PT na Câmara Federal e trocou a comissão de Fiscalização pela de Mudanças Climáticas. Fez bom negócio. Os partidos da base de Temer não deixaram sua comissão se reunir uma vez sequer desde o início da legislatura, com medo da ação saneadora do deputado acreano.

Estreias

Sessão do pleno do TJAC da última quarta-feira (15) foi marcada por duas relevantes estreias. Começando pela condução dos julgamentos, que, pela primeira vez, ficou a cargo do desembargador Francisco Djalma, presidente, em exercício, da Corte.

Na mesma sessão

Ainda da sessão de quarta, a outra novidade foi a presença do procurador de Justiça Celso Jerônimo, como representante do Ministério Público Estadual, após ser promovido por merecimento, sendo empossado no cargo na última segunda-feira.

Longe da meta

Pouco mais de 200 eleitores participaram da coleta de biométrica no cadastramento que a 4ª Zona Eleitoral iniciou no dia 6 deste mês em Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. A meta do TRE-AC é atender 41 mil eleitores até setembro deste ano.

Por enquanto

A 4ª Zona Eleitoral compreende ainda os municípios de Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Porto Walter e Mâncio Lima, mas nessa primeira etapa, segundo o TRE-AC, somente os eleitores de Cruzeiro do Sul, segundo maior colégio eleitoral do Estado, passarão pela revisão biométrica. Feito o registro!

Para 2018

Por falar em Justiça Eleitoral, presidentes de partidos farão uma reunião, na próxima semana, em Brasília, com a área técnica do TSE e os ministros da Corte para discutir modelos que possam ser aplicadas às campanhas de 2018. O objetivo é buscar um modelo de financiamento eleitoral.

“Fundão”

A tese dominante, segundo os “entendidos”, por enquanto, seria a criação do “fundão”, um fundo exclusivo para financiamento de campanha a cada dois anos.

Cumpra-se

Justiça do Acre, em decisão recente, mandou Detran/AC liberar, no prazo máximo de três dias, o licenciamento anual obrigatório ou eventuais despesas de manutenção de veículo apreendido no pátio da autarquia, independente do pagamento das multas do veículo.

Cobrança coercitiva

Dessa forma o Detran/AC não deverá condicionar a emissão das taxas de licenciamento do veículo em pauta ao pagamento das multas ligadas ao carro. A decisão assevera que a Constituição Federal é clara ao proibir a cobrança coercitiva de qualquer modalidade de tributo por parte da Fazenda Pública.

Tenso

É tensa a situação política de Plácido de Castro. O prefeito Gedeon diz que não consegue governar de tanto ruge-ruge em seu ouvido. Ele diz que o cobram como se estivesse há anos no poder. O PSDB gosta desse discurso.

Secretário

Um de seus baluartes, o professor Juquinha, teria pedido o boné e não quer mais ser o secretário de Educação. O Vale do Abunã, pelo jeito, não tem jeito. Uma cidade pequena no interior do Acre não consegue crescer porque a política baixa emperra o desenvolvimento.

Redescobrimento

Chovem notas de solidariedade ao governador Tião Viana e ao senador Jorge Viana. É realmente estranho como essas delações da Lava Jato têm enfiado pessoas decentes na vala da corrupção mesmo em temas que já têm decisão judicial a respeito. O Brasil precisa de que Pedro Álvares Cabral o redescubra.

Gelo

E esse banho de sangue diário? Basta escurecer e pipocam notícias de tiroteio e execuções nos bairros de Rio Branco. E pior: a polícia não para de prender gente, pegar droga e arma. Só um batalhão da PM já apreendeu mais de 50 armas nestes primeiros meses de 2017. Mas parece que estão enxugando gelo…

Porcos

A Dom Porquito está feliz da vida com a notícia trazida pelo IBGE: o abate de suínos registrou o terceiro maior crescimento do país no Acre. Mas, apesar do esforço da empresa, o mérito é principalmente do governador Tião Viana, que insistiu com a ideia de que o Acre precisa produzir alimentos que sirvam para vender lá fora.

Cafuringa

Desde que o finado Edvaldo Guedes fez uma consulta pública sobre qual partido deveria ser candidato em Rio Branco, muita gente tem aderido à moda e criado enquetes para saber isso ou aquilo. Atualmente, o advogado Ednei Muniz está perguntando aos eleitores se deve ou não ser candidato nas próximas eleições. Chamem o Cafuringa!