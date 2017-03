Maconha e arma artesanal são apreendidas em celas do Presídio Manoel Nery

Durante uma revista de rotina, realizada pelos agentes penitenciários na tarde de quarta-feira (15) no Presídio Manoel Nery da Silva, foram apreendidas pelo menos 102 trouxinhas de material entorpecente, provavelmente maconha, além de 06 estoques (pedaços de erro retirados da estrutura do presídio), usados como arma artesanal.

De acordo com o diretor do presídio, Aslan Barbosa, seis presos, acusados de serem os donos do material, foram encaminhados para serem ouvidos na Delegacia Geral.

“A equipe de serviço fez uma revista em uma cela no Pavilhão “E”, cela 4 para ser mais preciso, e retiramos seis ferros, um material artesanal que eles tiram da estrutura do prédio e fizemos a apreensão de 102 trouxinhas que aparentemente são substâncias entorpecentes, que foi levado para delegacia junto com os envolvidos”, relatou o diretor do presídio Aslan Barbosa. Com informações JuruáOnline