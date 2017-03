Homicídio é morto com tiro na cabeça no bairro Chico Mendes

Era final da tarde dessa quinta-feira (16), quando um casal chegou em uma motocicleta na residência do senhor Francisco Carvalho Ferreira, 42 anos, conhecido popularmente como “Baixinho”, onde também funciona uma distribuidora de bebidas, e armados com uma pistola ponto 40 efetuaram vários disparos contra o homem e seu filho, um adolescente de 16 anos.

Francisco foi atingido com um tiro na cabeça e morreu no local, já o menor foi ferido com um tiro no tórax que saiu na lombar, ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado em estado estável ao Pronto Socorro da capital. O crime aconteceu na Rua Maestro Sandoval, localizada no bairro Chico Mendes, que fica na região do São Francisco, em Rio Branco.

Após cometerem o homicídio e a tentativa, os criminosos evadiram-se do local tomando rumo ignorado. Uma guarnição do 5° Batalhão da Polícia Militar (5° BPM) esteve no bairro colhendo informações com populares e saíram em patrulhamento pela redondeza na tentativa de localizar algum suspeito, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima fatal que foi levado para a sede da instituição, onde deve ser submetido aos devidos procedimentos e depois ser liberado para a família fazer o velório. O adolescente segue internado no Hospital de Urgência e Emergência, e de acordo com a equipe médica não corre risco eminente de morte. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Selmo Melo