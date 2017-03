Tião Viana discute investimentos de R$ 70 milhões na segurança e recuperação de ramais

Durante agenda em Brasília nesta quinta-feira, 16, o governador Tião Viana se reuniu com o novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio, para discutir sobre investimentos no valor de mais de R$ 70 milhões para a segurança pública do Acre. Ele também se reuniu com Francisco José Nascimento, representante da superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para tratar da recuperação de ramais no estado.

Com o ministro, Tião Viana tratou da liberação da emenda de bancada de R$ 70 milhões destinada à melhoria do sistema integrado de segurança pública do Acre em diversos setores, mas principalmente na aquisição de materiais e fortalecimento do sistema prisional.

O governador aproveitou a ocasião para pedir celeridade na liberação de um convênio com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) para implantação da Central Integrada de Alternativas Penais. Eles também trataram sobre emendas dos deputados federais Leo de Brito e Raimundo Angelim em favor da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) no programa Jovens Multiplicadores e a Ouvidoria do órgão.

O governo do Acre já tem realizado obras e ampliações em unidades prisionais do Estado preparando um investimento de R$ 40 milhões para este ano. Além disso, já publicou edital para a contratação de mais 250 policiais militares e se prepara para lançar um concurso para 250 policiais civis.

Já no encontro com o presidente em exercício do Incra, Francisco José Nascimento, o governador tratou da recuperação de ramais no Acre. O governo do Estado e o órgão já possuem uma importante parceria no segmento, com execuções de diversas ações de infraestrutura. A expectativa é que ela se mantenha em 2017.