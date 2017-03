Depasa realiza manutenções na Estação de Tratamento

Nesta quinta-feira, 16, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) promoveu etapas de manutenções nas estruturas e equipamentos da Estação de Tratamento de Água (ETA II), em Rio Branco.

A substituição de peças em bombas de recalque que levam a água do setor de captação para a central de tratamento compreende a principal ação realizada no local.

“Uma bomba funciona como reserva da outra, e no intuito de evitar alguns imprevistos com estas máquinas, estamos efetuando estas trocas para que todo o sistema funcione de modo satisfatório”, informa o superintendente do Depasa, Miguel Félix.

A intervenção provocou uma redução temporária na distribuição de água para as regiões do Calafate, Universitário, Segundo Distrito, Tancredo Neves e demais bairros da parte alta da cidade.

“Antes dos trabalhos na ETA II, os reservatórios que ficam próximos destas localidades foram abastecidos. Contudo, o sistema voltará a sua normalidade, de forma gradativa nas próximas 24 horas”, relata Félix.

Além destas manutenções, foi realizado um mutirão de limpeza nos tanques que fazem a filtragem da água captada do Rio Acre, com o objetivo de melhorar a qualidade da água e a velocidade que ela percorre o sistema de tratamento.