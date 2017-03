Menor leva tiro na cabeça em tentativa de assalto

Terminou de forma trágica uma tentativa de assalto a uma residência na Avenida Iguaçú, bairro Vitória na manhã desta sexta feira (17), na capital do Acre.

Um assaltante, identificado Júlio César Souza, de 15 anos, morreu atingido por um tiro na cabeça, supostamente disparado por seu comparsa.

De acordo com o registro da ocorrência, Júlio César e outro assaltante ainda não identificado, invadiram uma residência no endereço acima na tentativa de roubar uma moto que estava na garagem. O proprietário percebeu aa ação e entrou em luta corporal com o menor. O comparsa, na tentativa de atingir a vítima, atirou e acabou acertando o adolescente na cabeça, que morreu no local.

O bandido então fugiu e a vítima, que não teve o nome divulgado, acionou o Samú e a PM. Ele foi levado para a Delegacia para prestar depoimento.

Da Redação / Selmo Melo