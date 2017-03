Ar polar chega e começa a derrubar temperatura no Acre

O ar polar que atua no Sul do Brasil chegou a região Norte e derrubou a temperatura no Acre. O dia que começou com temperatura na casa dos 24°C já sente os efeitos do ar polar. De acordo com o aeroporto local, ao meio dia a temperatura em Rio Branco era de 22°C. Na última quinta-feira, 16, , neste mesmo horário, os termômetros marcavam 30°C. Os dados são de portais especializados em clima.

De acordo com os meteorologistas, pelo menos até domingo (19), há condições para pancadas de chuva no Acre.

A frente fria deve chegar ao Acre acompanhada de fortes rajadas de vento. Em seguida, uma massa de ar frio, começará a penetrar e como consequência, a temperatura cai levemente, mas com sensação de frio, devido aos ventos.