Prefeito Marcus Alexandre entrega creche Jacamim, no São Francisco, na próxima segunda-feira, 20

A Prefeitura de Rio Branco inaugura nesta segunda-feira, 20, às 7h a Creche Jacamim, no Conjunto Oscar Passos, bairro São Francisco.

Assim como as demais creches entregues durante a gestão do prefeito Marcus Alexandre, a Creche Jacamim segue o modelo padrão do Programa Brasil Carinhoso. A estrutura conta com sete salas de creche, duas salas de pré-escola, berçário; fraldário e solarium; sala de repouso; brinquedoteca; banheiros adaptados para alunos especiais e escovódromo. As áreas comuns incluem refeitório, salas de leitura, de multiuso e informática, anfiteatro, playground, pátio coberto e estacionamento. A parte administrativa está dividida em recepção, sala dos professores, secretaria com almoxarifado, banheiros masculino e feminino e diretoria. Os espaços destinados aos serviços são a lavanderia, despensa, cozinha, abrigo de resíduos, área para secar roupa, sala do servidor e rouparia.

A Creche Jacamim é a nona entregue na gestão do prefeito Marcus Alexandre e iniciou o ano letivo no último dia 6 de março com 266 alunos.

Acolhida respeita particularidades da criança

Mais que um lugar onde as crianças possam ficar enquanto os pais trabalham, na creche Jacamim, assim como em todas unidades rede municipal, as crianças recebem cuidados e educação. A acolhida é um momento especial que requer programação diferente. Durante o período de adaptação (primeiros 30 dias), a inserção das crianças no ambiente escolar é gradativa. Durante o período de escalonamento, número de alunos e tempo de permanência na unidade aumenta até que as crianças se sintam seguras e tranquilas para ficar o dia inteiro longe da família, período em que, além de receber cuidados da equipe gestora, participam de atividades que incentivam a autonomia da criança.

Investimentos ampliam atendimento à primeira infância

Atualmente, a rede municipal de educação de Rio Branco conta com 84 escolas e 24.087 alunos, devendo chegar ao fim do ano letivo de 2017 com 25 mil alunos matriculados. O maior investimento foi no atendimento à primeira infância. A construção de nove Centros de Educação Infantil permitiu criar 4.666 novas vagas em creche. Com outras três a serem entregues ainda este ano (Juarez Távora, Jequitibá e Jenipapo) ao todo serão atendidas mais de 14 mil crianças de 2 a 5 anos. A Prefeitura também está construindo mais uma creche, na Cidade do Povo.