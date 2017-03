Defesa Civil: dos 76 dias de 2017 choveu 64 dias. Em março, choveu todos os dias

O monitoramento da Defesa Civil mostra que choveu todos os dias março no município de Rio Branco, acumulando, nestes primeiros meses de 2017, 1.225 milímetros. A média anual para a região é de 1.935mm –ou seja: dos 76 dias de 2017 caiu chuva em 64 dias, fazendo com que 84% dos dias tenha sido com chuva. Choveu em dois meses e meio 63% do previsto para o ano todo, segundo o Cel. BM George Santos, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Em janeiro, foram 24 dias com chuva; em fevereiro, 23 dias e em março, 17. O trabalho de monitoramento dos rios do município de Rio Branco é permanente em função das chuvas intensas e por vezes localizadas que caem sobre a região.

A intensidade das chuvas tem prejudicado principalmente a infraestrutura urbana e rural, mas as ações da Prefeitura de Rio Branco têm minimizado esses problemas. Ainda segundo a Defesa Civil, o mês de janeiro foi o mais chuvoso da série histórica, que começa em 1971.