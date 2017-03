Galvez joga hoje incompleto contra o Paysandu

O Galvez chegou nesta quinta-feira, 16, a Belém, para o jogo contra o Paysandu pela Copa Verde. O time está incompleto e faltam peças consideradas importantes. O técnico Pablo Simões veio sem poder contar com o atacante Lucas, por exemplo, que ficou em Rio Branco, após ter se recuperado de uma lesão e deixar o departamento médico. O jogo será no Estádio da Curuzu, casa do Paysandy, às 20h30.

Simões resolveu optar pela escalação de William Kremer, que já havia substituído o titular em parte do jogo de ida, na Arena da Floresta. O Imperador, como é apelidado o time acriano, enfrentou dificuldades em sua preparação em Rio Branco. A chuva, que tem sido constante no Acre, impediu que o treinador pudesse ministrar alguns treinamentos que foram programados por ele e sua equipe de trabalho. “Queria ter um campo mais qualificado para fazer o apronto, testar umas duas, três situações que estão pairando como dúvidas na minha cabeça. Mas vamos trabalhar, posicionar, mesmo nessas condições (campo encharcado), para ver se a gente consegue a melhor formação”, reclamou o técnico Simões à imprensa paraense.