OAB-AC cobra do governo cumprimento de acordo 

Cerca de 600 advogados atuam atualmente, na advocacia dativa no Acre, mas se porventura estes operadores do direito pararem de prestar serviço jurisdicional ao estado, as pessoas de baixa renda ficarão, sem assistência jurídica. “Estimamos que 100% dos dativos estão sem receber pelo serviço prestado ao governo do estado”, declarou no dia de ontem, o secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil -Seccional do Acre (OAB-AC), Thiago Poersch.

Explicou que os advogados dativos que prestam serviço à população de baixa renda ameaçam cruzar os braços, porque não estão recebendo os honorários advocatícios. Destacou que os dativos prestam serviços em todos os municípios, principalmente nas localidade que faltam defensores, inclusive na capital acreana, nas varas da família e no juizado especial criminal.

Diante do impasse, a entidade tem buscado dialogar com o poder público em busca de uma solução negociada, que ponha fim ao impasse. “Dinheiro existe, mas falta vontade política para equacionar o problema”, lamentou.

Thiago salientou ainda que a legislação em vigor estabeleceu regras para o pagamento do processo administrativo e judicial, mas o governo só quer pagar pelo serviço judicial. Com a regulamentação da atividade no estado, explicou que ficou pactuado que o prazo para o pagamento da prestação de serviço juridico ficaria estipulada em 60 dias, porém, o acordado não está sendo cumprido pelo governo do estado.

Destacou ainda que faltam defensores para atender a população de baixa renda nas comarcas acreanas. Com a desistência dos advogados dativos, que não tem dinheiro para contratar um advogado participar não poderá reivindicar por seu direito. Sem previsão de pagamento pelo serviço prestado, o secretário-geral da OAB-AC informou que muitos operadores do direito estão desistindo da prestalçai do serviço jurídico. “Buscaremos esgotar todas as instâncias de negociação, antes de bater na porta do judiciário para fazer a cobrança judicial”, observou Tiago.

Desde o ano passado que Corregedoria do Tribunal de Justiça do Acre recomendou aos magistrados a nomeação de dativos para suprir a falta de defensores públicos nas demandas judiciais. Na ocasião, os representantes do TJ, da OAB/Ac, Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Gabinete Civil do Governo e Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, celebraram um termo de cooperação, que permitia a contratação de advogados dativos.

Afinal, a Constituição Federal determina que o Estado preste assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados e aos menos favorecidos. Porém, o defensor dativo é um advogado nomeado por um juiz para defender o réu nos autos processuais, que comprovadamente não tem condições de contratar os serviços de um operador do direito.

Nota da OAB/AC

Em sessão extraordinária realizada no dia 16 de fevereiro, na sede da OAB/AC, o Conselho Pleno, diante da comprovada inadimplência do Poder Executivo no pagamento dos honorários destinados aos advogados dativos, emitiu a seguinte nota: Advogado Dativo é o profissional que na ausência de Defensor Público realiza, por indicação da Justiça, a defesa do cidadão que não detém recursos financeiros para a contratação de um advogado privado, sendo, para tanto, remunerado pelo Estado, sem vinculação empregatícia.

Em outro trecho da nota, faz a seguinte ressalva: A Ordem pugna às Autoridades competentes a dedicação necessária ao cumprimento efetivo da lei que veio à tona exatamente para tornar o exercício da advocacia dativa um processo mais justo e célere e desse modo, atenta ao preocupante quadro, não olvidará, se necessário for, de ingressar com as medidas cabíveis para fazer valer o estabelecido pela Lei Estadual da Advocacia Dativa, inclusive na orientação à classe para não mais aceitar as designações emanadas pelo Poder Judiciário.

Rio Branco, Acre, 17 de Fevereiro de 2017.

Conselho Pleno da OAB/AC