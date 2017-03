Lei obriga estabelecimentos do Acre a fixarem placas sobre pedofilia

Motéis, hotéis, restaurantes, conveniências, entre outros estabelecimentos agora devem ter uma placa informativa sobre o crime de pedofilia fixada nos locais. A obrigação é parte da Lei 3.235, de 15 de março de 2017, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e sancionada pelo governo do Acre. A determinação foi publicada nesta sexta-feira (17) na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

As placas devem especificar a Lei Federal 12.015, de agosto de 2009, que descreve os crimes contra a dignidade sexual e ter ainda o número para denúncias, o ‘disque 100′. Ainda segundo a publicação, o texto das placas precisam ser legíveis, descrever as penalidades, os crimes referentes ao tema e estarem em locais de fácil visualização.

Nos estabelecimentos instalados em rodovias, a placas serão colocadas em lugares de bastante fluxo de pessoas como portas, balcões do caixa, banheiros, entre outros. A re