Prefeitura de Boca do Acre – AM inicia Processo Seletivo

A Prefeitura Municipal de Boca do Acre – AM, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária e emergencial de Agentes Comunitários de Saúde Rural (38) e Urbano (60) e de Agente de Endemias (15), além de cadastro de reserva.

As inscrições são gratuitas e estão sendo realizadas na Sede da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, localizada na Avenida Mário Diogo de Melo, s/n., Platô do Piquiá, na cidade de Boca do Acre – AM, até o dia 23 de março de 2017 das 8h às 12h e das 14h às 17h. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição e entregar os seguintes documentos exigidos: Carteira de Identidade; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Certificado de Escolaridade ou Declaração; Comprovante de residência; Título de Eleitor; e Curriculum Vitae.

Vale ressaltar que os requisitos básicos para se inscrever é de Ensino Fundamental completo e residir na comunidade para a qual a vaga é destinada.

A seleção dos candidatos será feita com base na somatória de pontos atribuídos aos títulos apresentados, avaliando a experiência no exercício de atividade racionada a função de ACS ou Agente de Endemias; Prévia Aprovação em Concurso Público anterior; Curso de aperfeiçoamento na área de atuação, com carga horária mínima de 40h; Nível Médio completo; Informática Básica, exceto para ACS rural.

Os contratados vão atuar seguindo a carga horária de 40h semanais, com remuneração no valor de R$ 1.014,00.

Este Processo Seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração. Para mais informações acesse o edital completo disponível em nosso site.