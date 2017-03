Veja os frigoríficos e empresas citados pela PF

Além da JBS e BRF, várias empresas entre escritórios de advocacia, frigoríficos e empresas de logística foram citadas na decisão da Operação Carne Fraca, deflagrada nesta manhã. Entre elas, a franquia regional do Subway de Londrina, no Paraná, acusada de ser usada para lavagem de dinheiro dentro do esquema de fraude.

A investigação revelou que as companhias usavam em suas operações carnes podres com ácido ascórbico para disfarçar o gosto, frango com papelão, pedaços de cabeça e carnes estragadas como recheio de salsichas e linguiças, além de reembalar produtos vencidos.

Trata-se da maior operação já realizada na história da PF, segundo a instituição, com mais de 1.100 policiais mobilizados em seis Estados (Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás) e no Distrito Federal

Veja, a seguir, a lista das empresas citadas: