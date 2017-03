Bodão confronta lutador inglês em UFC neste sábado

O lutador acreano Francimar Bodão confronta o inglês Darren Stewart durante luta do Ultimate Fighting Championship (UFC), na categoria meio-pesado (até 93kg), neste sábado, 18, em Londres. A competição se inicia às 12h30, no horário de Rio Branco.

Os dois já se enfrentaram no UFC São Paulo, em novembro de 2016. Na ocasião, Bodão foi desclassificado, no entanto, a Comissão Atlética Brasileira de MMA decidiu decretar que a luta ficou sem resultado por entender que Stewart fez um movimento ilegal.

Com 23 lutas no cartel, sendo 18 vitórias (oito por nocaute) e cinco no UFC, o brasileiro conta como foi sua preparação. “Cheguei com antecedência a Londres para me acostumar com o fuso horário e com o frio”, diz.

Ressalta, ainda, a expectativa para o momento: “A preparação já acabou, agora é só descanso. Sempre esperamos o melhor, e treinei muito para isso. Agora é colocar o jogo no ringue e lutar pela vitória”.