Moreira Franco diz que acusações de Dilma são ‘infundadas’

Em resposta à declaração dada pela ex-presidente Dilma Rousseff em entrevista ao “Valor”, publicada nesta sexta-feira (17), o ministro Moreira Franco afirmou que as acusações são “infundadas” e rebateu: “seu governo legou 12 milhões de desempregados. O nosso abre vagas com carteira assinada”.

À coluna do Lauro Jardim no O Globo, o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência defendeu o governo do presidente Michel Temer e apontou falhas na administração da ex-presidente.

Às acusações infundadas da ex-presidente, respondo com poucas palavras e resultados: seu governo legou 12 milhões de desempregados. O nosso abre vagas com carteira assinada, depois de 22 meses em queda. O governo Dilma atraía empresas ‘amigas’ e afastava investidores. O nosso atraiu os maiores operadores estrangeiros de aeroportos, só ontem arrecadamos mais de R$ 3 bilhões. Em seis anos, Dilma não conseguiu entregar as obras de transposição do Rio São Francisco. Nós entregamos em seis meses. Mas foi como presidente do conselho de administração da Petrobras e da República que ela se superou, dizendo não conhecer o saque feito à empresa. Isso diferencia corrupção de trabalho e competência. Certamente por isso eu não tenha ficado em seu governo.”